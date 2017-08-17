Монетизация субсидий отодвинута минимум на два месяца

По информации УНН, сегодня, 17 августа, в Николаеве во время селекторного совещания по вопросам подготовки к предстоящему отопительному сезону, министр социальной политики Андрей Рева сообщил о решении правительства отодвинуть, как минимум на два месяца, начало срока выплаты компенсации гражданам, которые сэкономили в прошедшем отопительном сезоне субсидии.

Министр при этом заявил: „Мы рассчитываем, что эта выплата будет происходить в конце октября — начале ноября“.

Как сообщалось ранее, бо́льшую часть неиспользованных субсидий на оплату энергоресурсов государство посчитало нужным оставить в госбюджете, выдав наиболее экономному населению „наличкой“ всего около 700 гривен. Ранее предполагалось начать так называемую монетизацию субсидий уже с 1 сентября, но правительство вновь разочаровало народ…

Ведь 7 августа вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко было обещано начать выплаты по сэкономленным субсидиям до наступления сентября...

По словам чиновника, в списки на выплату компенсаций уже включены два миллиона семей.

Между тем, на выплату компенсаций необходимо не более 1,3 миллиарда гривен.

Стоит напомнить, что 26 апреля Кабинетом министров было принято решение о монетизации суммы сэкономленных субсидий на оплату газа и электроэнергии, используемых только в качестве отопления. Остальная экономия осталась у государства.





Чтобы получить обещанную сумму денег, граждане должны обратиться в местные органы социальной защиты населения с соответствующим заявлением и реквизитами банковского счёта.

Как заявил Андрей Рева, для финансового покрытия субсидий государственный бюджет располагает 26 миллиардами гривен: „У нас на сегодняшний день есть неиспользованных субсидий более 26 миллиардов гривен“, - произнёс министр.

Из них 12 миллиардов – это оставшиеся средства в госбюджете от 47 миллиардов для субсидий на начало текущего года, остальные 14 миллиардов – выделенные дополнительно летом.