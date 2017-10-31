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Мошенники под видом представителей Мариупольского университета пытаются выманить деньги у студентов

31.10 в 16:42

Администрация Мариупольского государственного университета предупреждает студентов и их родителей о случаях мошенничества с использованием мобильной связи.

Как сообщает пресс-служба ВУЗа, аферисты используют сведения об университете с целью завладения денежными средствами. По информации, поступившей от родителей студентов, неизвестный звонит от имени проректора по социальным и организационным вопросам Сергея Гаевца и предлагает перечислить деньги на приобретение оборудования для нужд университета.

Руководство ВУЗа обратилось в полицию. Начата оперативную проверку по данному факту.

«До окончательного выяснения ситуации призываем всех быть осторожными и проверять информацию, полученную от незнакомых лиц путем телефонных звонков и другим способом», - обращается администрация МГУ к родителям и студентам.

О случаях мошенничества следует сообщать по телефону (0629) 58-70-55.

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2017-10-31 16:42:00
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