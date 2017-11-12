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Мужчина, подорвавшийся в «серой зоне» под Донецком, погиб

12.11 в 12:47

Мы уже писали ранее, что в «серой зоне» под Донецком на взрывном устройстве подорвался мужчина. Его увидели местные жители и сообщили в полицию.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Как выяснилось, полученные травмы оказались смертельным. Правоохранители с помощью эвакуационной службы забрали тело мужчины из так называемой «красной линии», рассказали в полиции.

Местные поисковики, тем временем, установили личность погибшего. Им оказался житель Донецка 1959 года рождения. Сейчас полицейские выясняют, при каких обстоятельствах мужчина попал на указанную территорию.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.258 «Террористический акт» УК Украины.

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2017-11-12 12:47:00
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