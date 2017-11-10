МВД хочет выдавать первые права на 2 года

Министерство внутренних дел Украины хочет выдавать водителям первые права всего на 2 года. В дальнейшем если за это время у автомобилиста будет не более двух правонарушений – ему выдадут удостоверение на 30 лет без дополнительных экзаменов.

Если «грехов» у водителя будет больше – ему придется подтвердить свои знания и умения на экзамене.

«Следующее наше предложение – внести изменения в порядок выдачи удостоверений водителя, которыми предусмотреть, что сроки действия водительского удостоверения, которое получило лицо впервые, составляет два года, - рассказал глава МВД Арсен Аваков в ходе заседания Кабмина. - Если в течение этих двух лет лицо совершает не больше двух админнарушений в сфере безопасности дорожного движения или не поступит вообще, то после окончания срока ему выдается удостоверение сроком на 30 лет без сдачи дополнительных экзаменов».