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«Мы будем делать все возможное, чтобы гарантировать безопасность на матче в Мариуполе» - глава СБУ

18.08 в 10:27

Глава СБУ Василий Грицак на брифинге в Киеве заявил, что ведомство будет делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность во время проведения футбольных матчей, в том числе и в Мариуполе.

«Это касается и Мариуполя, и Киева, и любого другого города - гарантировать безопасность. Вы слышите, что делает Россия для того, чтобы дестабилизировать ситуацию на территории Украины, на территории России, чтобы дать какие-то информационные поводы или основания для применения силы, - подчеркнул Грицак. - В обычном случае проведения матчей, где бы они ни были, мы будем делать все возможное, чтобы гарантировать безопасность. Мы будем делать все возможное, но чтобы дать 100-процентную гарантию безопасности, это надо быть слишком уверенным, чтобы такие вещи гарантировать».

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2017-08-18 10:27:00
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