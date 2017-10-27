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«Мы хотим выделять участникам АТО не голые участки, а пригодную для проживания землю», - заммэра Мариуполя

27.10 в 14:59

Как мы уже сообщали ранее, вчера было сорвано первое заседание по земельным вопросам для участников АТО, где планировалось создать рабочую группу, которая разработает механизм выделения земли.

Представители городской власти прокомментировали высказанные активистами и бойцами претензии и ультиматум.

«Военнослужащие говорят о других городах, в которых, якобы, местная власть беспрекословно выделяет им земли. Но там это голые участки. Мы же хотим, чтобы земля, которую мы выделяем нашим защитникам, была пригодна для проживания. Иными словами, чтобы были подведены все коммуникации, с выдачей пакета документов на право собственности», - подчеркнул заместитель мэра, управляющий делами Мариупольского горсовета Ярослав Хотнянский, передает пресс-служба мэрии.

А секретарь совета Степан Махсма отметил, что город готов сотрудничать с военными, привлекая их к созданию механизма распределения участков: «Мы в любом случае обязаны выделять землю. И мы никому не отказываем. Вопросы просто были сняты на доработку. И на заседании мы планировали услышать все мнения, все предложения, как мы должны дальше работать в этом направлении».

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2017-10-27 14:59:00
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