«Мы не ощутили какой-то опасности» - главный тренер «Шахтера» о поездке в Мариуполь

Как сообщалось ранее, вчера, 5 ноября, на мариупольском стадионе «Ильичевец» состоялся матч между «Мариуполем» и донецким «Шахтером».

После игры главный тренер «горняков» Паулу Фонсека поделился своими впечатлениями от поездки в Мариуполь: «Я впервые так близко к Донецку. Разумеется, эта поездка очень много значит для нас. Атмосфера была превосходной, отлично приняли. Болельщики на стадионе просто великолепны. Мы искренне благодарим всех за прием. Люди пришли на трибуны и поддерживали команды, а для профессионалов в футболе всегда важно находиться именно в такой обстановке, когда арены заполнены. Это большая честь и весьма приятные ощущения. Огромное спасибо всем!»

Также Фонсека развеял мифы о том, что в Мариуполе небезопасно из-за близости зоны АТО: «Мы не ощутили какой-то опасности. Все было спокойно. Я чувствовал себя так же, как в любом другом городе, как в своей стране. Не увидел абсолютно ничего, что могло бы повлиять на нашу безопасность».