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«Мяч» на вашей стороне»: футболисты «Мариуполя» просит «Динамо» приехать на игру

25.08 в 09:39

Футбольный клуб «Мариуполь» на своем сайте опубликовал обращение к спортсменам киевского «Динамо» с просьбой приехать на матч 27 августа. Несмотря на отсутствие согласия от столичного клуба, мариупольское руководство готовится к игре.

Мариупольский клуб официально попросил функционеров «Динамо» сообщить информацию о дате и времени прибытия, маршруте следования и автотранспорте. Эта информация необходима СБУ и МВД для организации сопровождения и проезда автобусов с делегациями киевского клуба до Мариуполя.

Команда вместе с силовиками готова встретить соперников в аэропорту Запорожья и сопроводить их до гостиницы. Также есть официальные письма от областных управлений СБУ, Нацполиции и Мариупольского горсовета, которые обеспечат проведение всех необходимых мероприятий в области безопасности во время матчей «Мариуполь» – «Динамо».

«Мы надеемся, что здравый смысл восторжествует и матчи «Мариуполь» – «Динамо» все-таки состоятся. Коллеги из "Динамо", "мяч" на Вашей стороне! Не лишайте болельщиков украинского Мариуполя футбольного праздника и не превращайте украинский футбол в хаос», - призывают мариупольские футболисты.

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2017-08-25 09:39:00
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