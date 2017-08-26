Мясо в нашей стране становится всё недоступнее, даже куриное

После подорожания свинины и говядины в Украине под новый ценовой удар попало мясо птицы, в частности, курятины. Основная часть населения для пополнения рациона белком была вынуждена перейти исключительно на куриное мясо, но, похоже, и с ним вскоре народ будет вынужден "распрощаться"…

Даже по официальным данным Государственной службы статистики, курятина от начала нынешнего года выросла в цене на 30%! Только за последние несколько дней куриная тушка подорожала на 1,2 гривны за килограмм, а розничная цена филе курицы уже превышает 80 гривен.

Вот что рассказал изданию «Страна» глава Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко: «Еще несколько месяцев назад мясо птицы в Украине было самым дешёвым среди стран Восточной Европы. Но, как показывает наше последнее исследование, сейчас мы едва ли не в первых рядах по цене по всем видам курятины - от тушки до крылышек».

Но самое главное – эксперт предупреждает, что на мясном украинском рынке ценовая гонка только начинается… С начала осени цены на мясную продукцию будут расти, причём методично, и не только на курятину, но и на говядину и свинину.





В случае с подорожанием говядины эксперты списывали этот процесс на сокращение поголовья крупного рогатого скота, а свинины – с массовым мором из-за АЧС, но с мясом птицы такое нельзя принимать на веру.

«По состоянию на начало августа поголовье птицы в Украине, наоборот, выросло, хотя и незначительно - на 1% (до 237,3 млн голов). Для сравнения: стадо КРС за это же время уменьшилось на 1%, а свиней - на целых 8,3%», - пояснил заместитель главы Украинской аграрной партии Денис Марчук.

Птицеводы выдвигают свои, годами проверенные аргументы – рост себестоимости производства курятины за счёт роста минимальной зарплаты, подорожания кормов, повышения тарифов на энергоносители.

Такой аргумен Алексей Дорошенко берёт под сомнение: «Зерно, которым кормят птицу, за последний год подорожало на 3-4%, а мясо почему-то - сразу на 30%. И это при том, что птицеводы еще и получили рекордную государственную дотацию: им досталось более половины всех денег, которые заложили в бюджете на программу по животноводству. В прошлом году такого финансирования не было и в помине, а цены так сильно не росли».

Государственная фискальная служба информирует, что из госбюджета выделено на компенсации аграрным предприятиям только за полгода 1,9 миллиардов гривен…

Дорошенко на это говорит: «Эти деньги вполне могли бы позволить птицеводам удержать цены за счет собственной маржи. Ведь практически все крупные компании – прибыльные».

Так, получатель львиной доли государственных дотаций – «Мироновский хлебопродукт», по данным Лондонской фондовой биржи, увеличил лишь за первое полугодие 2017 года чистую прибыль до $210 миллионов или на 89%. А выручка компании увеличилась до $600 миллионов или на 24%...

По мнению Дорошенко, в завышении цен виновны монополисты. Эксперт иронизирует: «Только почему-то АМКУ этого не видит. Возможно, года через два предоставит обществу свои выводы о сговоре в этой отрасли, а может и не найдет в рекордных ценниках никакого криминала».

А теперь самое неприятное: по прогнозам экспертов, вскоре говядина подорожает до 150 гривен за килограмм, свинина – до 130 гривен, куриное филе – до 100 гривен.

После курятины людям больше переходить не на что, разве что на сусликов… Шутка, конечно, но почему-то смеяться не хочется…

А доходы, - спросите вы. Ваши доходы никого не интересуют, разве что на словах.

А такие, как "прославившийся" своим высказыванием о непомерном аппетите украинцев, министр социальной политики Андрей Рева ещё раз напомнит вам, чтобы поменьше ели...