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Мыкола Вересень уволен с телеканала NewsOne из-за несвойственной для тележурналиста процедуры "обливания водой" гостя программыВ

5.08 в 12:37
Вечером 3 августа в прямом эфире в студии NewsOne произошёл некрасивый конфликт между ведущим программы Мыколой Вереснем и гостем передачи Александром Семченко. Не желая выслушивать аргументы гостя программы, которые расходились с собственным мнением ведущего, в попытке остановить высказывания Семченко, Вересень плеснул ему в лицо стакан воды и потребовал убираться с канала. Нелицеприятный конфликт был спровоцирован спором между художником Сергеем Поярковым и политологом Александром Семченко. После этого инцидента, Евгений Мураев, являющийся собственником телеканала NewsOne, сообщил о прекращении трудового договора с журналистом. Евгений Мураев написал об этом на своей странице в Facebook:

В свою очередь, Вересень прокомментировал своё увольнение так: „Я всегда настроен обсудить вопрос в формате диалога, – говорит Вересень. – Кто-то видит мир таким, я его вижу иначе – давайте поговорим. Но со мной никто ни о чем не говорил. Что-то там решили сами. Не по-мужски это.

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2017-08-05 12:37:00
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