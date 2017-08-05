Вечером 3 августа в прямом эфире в студии NewsOne произошёл некрасивый конфликт между ведущим программыи гостем передачи. Не желая выслушивать аргументы гостя программы, которые расходились с собственным мнением ведущего, в попытке остановить высказывания Семченко, Вересень плеснул ему в лицо стакан воды и потребовал убираться с канала. Нелицеприятный конфликт был спровоцирован спором между художникоми политологом Александром Семченко. После этого инцидента, Евгений Мураев, являющийся собственником телеканала NewsOne, сообщил о прекращении трудового договора с журналистом. Евгений Мураев написал об этом на своей странице в Facebook:

В свою очередь, Вересень прокомментировал своё увольнение так: „Я всегда настроен обсудить вопрос в формате диалога, – говорит Вересень. – Кто-то видит мир таким, я его вижу иначе – давайте поговорим. Но со мной никто ни о чем не говорил. Что-то там решили сами. Не по-мужски это“.