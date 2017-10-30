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На Административной площади Мариуполя уничтожены два из трёх оставшихся рекламных щита

30.10 в 10:22

Рекламные носители в центре Мариуполя подверглись разрушительному нападению неустановленных лиц. Два световых короба получили повреждения в различной степени. Из них вытащили и разорвали рекламные плакаты, предварительно разбив стёкла.  Повреждено электрооборудование, разбиты лампы.

Отметим, что светящиеся носители рекламы – наиболее часто повреждаемые объекты в центральной части Мариуполя.

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2017-10-30 10:22:00
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