На Административной площади Мариуполя уничтожены два из трёх оставшихся рекламных щита
30.10 в 10:22
Рекламные носители в центре Мариуполя подверглись разрушительному нападению неустановленных лиц. Два световых короба получили повреждения в различной степени. Из них вытащили и разорвали рекламные плакаты, предварительно разбив стёкла. Повреждено электрооборудование, разбиты лампы.
Отметим, что светящиеся носители рекламы – наиболее часто повреждаемые объекты в центральной части Мариуполя.
/uploads/news/964x620/c3LFAe4R.JPG
/uploads/news/964x620/EZrE9Pdt.JPG
/uploads/news/964x620/li5G5OkS.JPG
/uploads/news/964x620/LPHQVYzp.JPG
2017-10-30 10:22:00
Важные новости
30.10 в 11:25