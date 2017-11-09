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На Административной площади установят первый в Мариуполе пешеходный фонтан с вечерней подсветкой

9.11 в 10:40

В центре Мариуполя появится первый в городе пешеходный фонтан. Его установят на Административной площади в рамках реконструкции.

Согласно проекту, конструкция новой достопримечательности представлена в виде форсунок, выбрасывающих водные струи на высоту более метра. Всего будет 9 таких форсунок, их установят в специальное покрытие площади с дренажной системой.

Также отмечается, что в вечернее время струи пешеходного фонтана украсит разноцветная подсветка.

В управлении благоустройства Мариупольского городского совета уточнили, что работы по установке нового фонтана планируется закончить в следующем году.

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2017-11-09 10:40:00
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