На Административной площади установят первый в Мариуполе пешеходный фонтан с вечерней подсветкой

В центре Мариуполя появится первый в городе пешеходный фонтан. Его установят на Административной площади в рамках реконструкции.

Согласно проекту, конструкция новой достопримечательности представлена в виде форсунок, выбрасывающих водные струи на высоту более метра. Всего будет 9 таких форсунок, их установят в специальное покрытие площади с дренажной системой.

Также отмечается, что в вечернее время струи пешеходного фонтана украсит разноцветная подсветка.

В управлении благоустройства Мариупольского городского совета уточнили, что работы по установке нового фонтана планируется закончить в следующем году.