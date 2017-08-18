На блокпосту в Мариуполе женщина-водитель сбила военного

Вчера около 22 часов на блокпосту «Сартана-Талаковка» произошло ДТП.

По информации пресс-службы областного главка полиции, для проверки документов силовики остановили автомобиль «ВАЗ-21063», за рулем которого была женщина. Когда машина поехала с включенным светом фар, женщина не увидела военного, который шел впереди, и сбила его.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и госпитализирован в медицинское учреждение.

Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).