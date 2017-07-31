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На Дефлимпиаде-2017 спортсмены из Мариуполя принесли в копилку сборной 5 наград. По итогам, Украина - вторая

31.07 в 09:43

30 июля в турецком городе Самсун завершились XXIII летние Дефлимпийские игры. В течение 13 дней украинская команда завоевала 99 наград: 21 золотую, 42 серебряные и 36 бронзовых медалей, заняв второе общекомандное место среди 90 стран-участниц. Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов.

Чемпионами Дефлимпиады-2017 украинцы стали в 8 видах спорта из 21, которые были представлены в Самсуне.

К слову, спортсмены из Мариуполя на этих соревнованиях стали обладателями пяти наград в различных видах спорта, сообщает Управление по вопросам физкультуры и спорта Донецкой ВГА.

Дзюдоистка Марина Погорелова получила «бронзу» в личном зачете и «золото» в командном. Еще один дзюдоист Евгений Нехаев получил «бронзу» в командном зачете.  Легкоатлетка Римма Филимошкина завоевала «серебро» в метании молота. Бронзовым призером в баскетболе стал Александр Кузнецов, для которого эта награда стала первой в карьере.

Поздравляем мариупольцев с победой и желаем дальнейших успехов в спорте.

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2017-07-31 09:43:00
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