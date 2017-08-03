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На День Независимости в Украине возможна еще одна хакерская атака

3.08 в 18:35

Украинская киберполиция предупреждает о том, что на День Независимости 24 августа возможны хакерские атаки.

«Мы предупреждаем, что это будет 24-го августа, на День Независимости. Мы видим, что такие атаки происходят накануне или в день каких-то больших праздников для Украины», - сообщает начальник департамента киберполиции Сергей Демедюк.

Сейчас специалисты изучили предыдущую хакерскую атаку и сделали следующие выводы. «Мы еще не знаем в полной мере, какие свойства имеет вирус. У нас только около 1,3 тыс. официальных заявлений, где начаты уголовные производства. Мы должны учитывать: если преступники уничтожили такой важный для них канал получения информации, они оставили резервы. Очень мощные резервы», - отметил Демедюк.

К слову, после атаки 27 июня лишь 10% предприятий, как государственных, так и частных, среагировали. Все остальные не предприняли никаких мер безопасности.

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2017-08-03 18:35:00
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