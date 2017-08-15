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На Донбассе до сих пор бастуют шахтеры

15.08 в 14:36

На шахте «Родинская» госпредприятия «Мирноградуголь» продолжается забастовка горняков. Они требуют выплатить им задолженность по зарплате.

«Горняки продолжают забастовку в стихийном режиме из-за невыплаты им задолженности по зарплате за июнь и июль текущего года», - сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

К слову, вчера сотрудникам уже выплатили 75% месячного фонда, но общая задолженность составляет около 5 миллионов гривен.

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2017-08-15 14:36:00
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