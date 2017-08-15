На Донбассе до сих пор бастуют шахтеры
15.08 в 14:36
На шахте «Родинская» госпредприятия «Мирноградуголь» продолжается забастовка горняков. Они требуют выплатить им задолженность по зарплате.
«Горняки продолжают забастовку в стихийном режиме из-за невыплаты им задолженности по зарплате за июнь и июль текущего года», - сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.
К слову, вчера сотрудникам уже выплатили 75% месячного фонда, но общая задолженность составляет около 5 миллионов гривен.
/uploads/news/964x620/l202LUx7.jpg
2017-08-15 14:36:00
Важные новости
15.08 в 15:03