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На Донбассе хотят ввести «школьное перемирие»: Франция, Германия и Россия «за»

23.08 в 08:12

Вчера, 22 августа, президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с главами «нормандской четверки» - президентами Франции и России и канцлером Германии.

Стороны поддержали введение на Донбассе «школьного перемирия» к началу нового учебного года. По итогам переговоров обнародовано совместное заявление:

«Главы государств и правительств Нормандского формата – Украины, Франции, Германии, России провели телефонный разговор 22 августа 2017 года.

Они выразили решительную поддержку запланированного на 23 августа с.г. решения Трехсторонней контактной группы объявить режим прекращения огня по случаю начала учебного года.

Лидеры выразили надежду, что это прекращение огня приведет к устойчивому улучшению ситуации безопасности в интересах школьников и всего гражданского населения Донбасса.

На основе устойчивого режима прекращения огня лидеры подтвердили персональную преданность дальнейшей имплементации Минских договоренностей».

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2017-08-23 08:12:00
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