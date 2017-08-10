На Донбассе конфликт между военными и гражданскими закончился стрельбой: женщина погибла, мужчина – ранен

Вчера, 9 августа, в Попасной в больницу попали мужчина с огнестрельным ранением правой голени и женщина с телесными повреждениями в виде огнестрельных ранений. Он полученных ранений женщина скончалась в лечебном учреждении.

По предварительным данным, стрельба произошла в результате бытовой ссоры между пострадавшими и военнослужащими одного из подразделений Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Открыто уголовное производство, сейчас устанавливаются возможные мотивы совершения уголовного правонарушения.