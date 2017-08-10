На Донбассе конфликт между военными и гражданскими закончился стрельбой: женщина погибла, мужчина – ранен
10.08 в 07:52
Вчера, 9 августа, в Попасной в больницу попали мужчина с огнестрельным ранением правой голени и женщина с телесными повреждениями в виде огнестрельных ранений. Он полученных ранений женщина скончалась в лечебном учреждении.
По предварительным данным, стрельба произошла в результате бытовой ссоры между пострадавшими и военнослужащими одного из подразделений Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.
Открыто уголовное производство, сейчас устанавливаются возможные мотивы совершения уголовного правонарушения.
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2017-08-10 07:52:00
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