На Донбассе на взрывном устройстве подорвались две женщины

Как сообщает InfoResist, ссылаясь на информацию Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате срабатывания взрывного устройства в лесопосадке Донецкой области получили ранения две женщины.

О ранении 56-летней жительницы Харцызска и 60-летней женщины из Донецка наблюдателям рассказали медицинские работники больницы города Волноваха.

Пострадавшие получили ранения, когда они ехали на подконтрольную украинскую территорию и зашли в лесопосадку возле блокпоста ВСУ вблизи посёлка Березовый.

Задевшая взрывное устройство 56-ти летняя женщина получила осколочные ранения туловища, ног, рук и головы. У находящейся в 20 метрах от взрыва второй пострадавшей диагностировали осколочные ранения левой голени. Эта информация содержится в отчёте СММ ОБСЕ.

Украинскими военными была предоставлена первая медицинская помощь пострадавшим, а затем они были доставлены в больницу. Состояние обеих женщин на данный момент удовлетворительное.