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На Донбассе на взрывном устройстве подорвались две женщины

26.08 в 17:16

Как сообщает InfoResist, ссылаясь на информацию Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате срабатывания взрывного устройства в лесопосадке Донецкой области получили ранения две женщины.

О ранении 56-летней жительницы  Харцызска и 60-летней женщины из Донецка наблюдателям рассказали медицинские работники больницы города Волноваха.

Пострадавшие получили ранения, когда они ехали на подконтрольную украинскую территорию и зашли в лесопосадку возле блокпоста ВСУ вблизи посёлка Березовый.

Задевшая взрывное устройство 56-ти летняя женщина получила осколочные ранения туловища, ног, рук и головы. У находящейся в 20 метрах от взрыва второй пострадавшей диагностировали осколочные ранения левой голени. Эта информация содержится в отчёте СММ ОБСЕ.

Украинскими военными была предоставлена первая медицинская помощь пострадавшим, а затем они были доставлены в больницу. Состояние обеих женщин на данный момент удовлетворительное.

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2017-08-26 17:16:00
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