На Донбассе найден мёртвым пропавший в зоне АТО полковник Нацгвардии Александр Бойко

Полковник Нацгвардии Александр Бойко, который пропал в зоне проведения АТО, по сообщению директора департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артема Шевченко в Твиттере, найден мёртвым.



"После долгих поисков тело убитого 3 июня в бою под Попасной полковника спецназа Нацгвардии Александра Бойко доставлено в Северодонецк", – пишет он.

Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания в зоне АТО (Луганская область), пропал без вести офицер Нацгвардии полковник Александр Бойко после боевого столкновения.