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На Донбассе найден мёртвым пропавший в зоне АТО полковник Нацгвардии Александр Бойко

12.08 в 16:16

Полковник Нацгвардии Александр Бойко, который пропал в зоне проведения АТО, по сообщению директора департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артема Шевченко в Твиттере, найден мёртвым.

"После долгих поисков тело убитого 3 июня в бою под Попасной полковника спецназа Нацгвардии Александра Бойко доставлено в Северодонецк", – пишет он.

Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания в зоне АТО (Луганская область), пропал без вести офицер Нацгвардии полковник Александр Бойко после  боевого столкновения.

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2017-08-12 16:16:00
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