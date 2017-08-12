На Донбассе найден мёртвым пропавший в зоне АТО полковник Нацгвардии Александр Бойко
12.08 в 16:16
Полковник Нацгвардии Александр Бойко, который пропал в зоне проведения АТО, по сообщению директора департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артема Шевченко в Твиттере, найден мёртвым.
"После долгих поисков тело убитого 3 июня в бою под Попасной полковника спецназа Нацгвардии Александра Бойко доставлено в Северодонецк", – пишет он.
Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания в зоне АТО (Луганская область), пропал без вести офицер Нацгвардии полковник Александр Бойко после боевого столкновения.
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2017-08-12 16:16:00
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