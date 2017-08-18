На Донбассе обстреляли автомобиль украинских наблюдателей СЦКК

Сегодня, 18 августа, утром в Зайцево снайпер обстрелял автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК. Представители центра приехали в поселок для того, чтобы оценить масштабы последствий вчерашнего обстрела.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

К счастью, в результате никто не пострадал.

В ведомстве отмечают: «Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение минских договоренностей».