На Донбассе обстреляли автомобиль украинских наблюдателей СЦКК
18.08 в 16:32
Сегодня, 18 августа, утром в Зайцево снайпер обстрелял автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК. Представители центра приехали в поселок для того, чтобы оценить масштабы последствий вчерашнего обстрела.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
К счастью, в результате никто не пострадал.
В ведомстве отмечают: «Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение минских договоренностей».
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2017-08-18 16:32:00
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