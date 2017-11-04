На Донбассе поймали разыскиваемого дезертира с оружием, – штаб АТО

Несколько дней назад военная служба правопорядка ВСУ и Нацполиция объявили в розыск 27-летнего военнослужащего, который самовольно оставил место несения службы в городе Счастье.

Сегодня, 3 ноября, группа оперативного реагирования военной комендатуры г. Счастье совместно с правоохранителями задержали солдата-дезертира, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Задержанного бойца передадут в органы военной прокуратуры. Оружие и боеприпасы находятся в комнате хранения военной комендатуры.

"По месту службы указанный военнослужащий характеризуется отрицательно, к выполнению служебных обязанностей относится неудовлетворительно", – говорится в сообщении.