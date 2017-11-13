На Донбассе задержали двух военных ВСУ, которые избили человека, – штаб
13.11 в 13:14
В Луганской области в городе Попасная задержали двоих украинских военнослужащих, которые избили человека. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.
"Предварительно установлено, что военнослужащие нанесли телесные повреждения гражданскому лицу. Военной службой правопорядка проводится проверка по данному факту и при взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции выясняются обстоятельства и причины произошедшего", – говорится в сообщении.
В штабе АТО отметили, что виновные понесут наказание в соответствии с законом.
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2017-11-13 13:14:00
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