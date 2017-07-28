На Донетчине 10-месячного младенца временно забрали у горе-матери и поместили в больницу

Антисанитария, разбросанные грязные вещи на полу, вместо постельного белья - тряпки, и 10-месячный грязный ребенок, на теле которого многочисленные укусы насекомых. Такая картина предстала перед правоохранителями во время посещения семьи в Новосергеевке, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах.Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Всего у 42-летней женщины трое детей, двое из которых живут с ней, а средний - 7-летний мальчик - живет вместе с отцом. «Мой старший сын, которому 13 лет, посещает школу, а во время летних каникул помогает знакомым по хозяйству, чем зарабатывает себе на сладости», - рассказала женщина. По ее словам, отец младшего сына умер, а сама она не работает, потому что воспитывает маленького ребенка и получает на него государственную помощь. На уборку в доме, по утверждению матери, ей просто не хватает сил из-за забот о наименьшем сыне.

Правоохранители с сотрудниками социальной службы вызвали на место медработников. Комиссионно было принято решение отправить 10-месячного ребенка на обследование в детское отделение Покровской больницы.

Горе-мать полицейские привлекли к административной ответственности и определили срок для исправления ситуации.