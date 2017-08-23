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На Донетчине 6-летний ребенок выпал из окна квартиры

23.08 в 09:28

В Покровске в местную больницу попал 6-летний мальчик, который выпал из окна 4-го этажа. В результате у него множественные травмы головы и переломы ребер.

По информации пресс-службы областного главка полиции, ребенок был в спальне, а его мать готовила ужин на кухне. Окно было открыто, и мальчик, решив выглянуть на улицу, выпал.

Соседи, которые были во дворе, вызвали карету «скорой помощи». Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство» Уголовного кодекса Украины.

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2017-08-23 09:28:00
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