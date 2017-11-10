На Донетчине бешеная лиса напала на рыбака. Введен карантин

В Покровском районе Донецкой области бешена лиса напала на местного рыбака. Мужчина задушил животное, но пострадал и быв вынужден обратиться за медицинской помощью.

Как рассказал заведующий противоэпизоотическим отделом Покровской районной больницы ветеринарной медицины Роман Мельник, инцидент произошел 7 ноября. Когда житель села Зверево рыбачил на пруду, из кустов выскочила лиса. Сначала она схватила жертву за правую руку, потом за левую, после чего откусила ему фалангу пальца, пишет ТРК «Орбита».

На следующий день пострадавший обратился за медицинской помощью. На место происшествия выехали специалисты, которые отправили труп лисы на экспертизу в Днепр. Вчера пришло подтверждение, что животное болело бешенством.

Сейчас на 2 месяца введены карантинные ограничения. В зоне карантина район пруда между селами Зверево и Песчаное, оба этих села, а также села Перше Травня, Троянда, поселок Шевченко и поля в радиусе 10 километров от очага.

Также проводится вакцинация домашних животных.