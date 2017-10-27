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На Донетчине более 80 вагонов электричек подготовлено для зимних пассажирских перевозок

27.10 в 14:47

Подвижной состав пригородных электропоездов подготовлен к осенне-зимнему периоду 2017/2018. Перевозку пассажиров обеспечат порядка 81 вагона, из которых 14 были восстановлены из нерабочего парка в течение 2017 года. Об этом сообщает региональный филиал «Донецкая железная дорога».

«Локомотивные и поездные бригады проинструктированы по соблюдению температурного режима в салонах вагонов пригородных электропоездов. Все системы отопления находятся в рабочем состоянии», - говорится в сообщении.

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2017-10-27 14:47:00
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