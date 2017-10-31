На Донетчине больше всего долгов по зарплате в Мариуполе - 229 миллионов гривен из 425 миллионов
31.10 в 10:59
По информации Главного управления госстатистики, общая задолженность заработной платы в Донецкой области в течение сентября увеличилась на 26,4% и составила 425,3 миллиона гривен.
При этом львиная часть задолженности зафиксирована в Мариуполе - 229 миллионов 10,4 тысяч гривен.
"По состоянию на 1 октября 2017 года, основная доля суммы задолженности экономически активных предприятий приходилась на промышленность (89,9%). Наибольший удельный вес в сумме невыплаченной зарплаты составляют долги Мариуполя (43,3%), Новогродовки (7,6%), Мирнограда (7,0%), Покровского и Селидово (6,4% по каждому городу).
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2017-10-31 10:59:00
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