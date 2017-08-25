На Донетчине годовалый малыш утонул в сливной яме

Вчера, 24 августа, вечером в поселке Гродовка Покровского района произошел несчастный случай: годовалый мальчик упал в сливную яму и захлебнулся.

Его отец открыл яму для того, чтобы откачать жидкость, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Родители в это время были во дворе и не усмотрели за сыном.

По данному факту проводится проверка. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).