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На Донетчине годовалый малыш утонул в сливной яме

25.08 в 13:25

Вчера, 24 августа, вечером в поселке Гродовка Покровского района произошел несчастный случай: годовалый мальчик упал в сливную яму и захлебнулся.

Его отец открыл яму для того, чтобы откачать жидкость, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Родители в это время были во дворе и не усмотрели за сыном.

По данному факту проводится проверка. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

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2017-08-25 13:25:00
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