На Донетчине местный житель нашел у озера самодельное взрывное устройство
11.08 в 13:58
На озере Михайловское в Славянске 28-летний местный житель нашел самодельное взрывное устройство. Подозрительный предмет - металлическая трубка, от которой отходили провода к охотничьему патрону – лежал в зарослях.
Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, парень подумал, что это безопасное устройство, и самостоятельно отнес его в ближайший пункт правоохранительных органов. Уже там вызвали взрывотехников.
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2017-08-11 13:58:00
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11.08 в 13:20