На Донетчине местный житель нашел у озера самодельное взрывное устройство

На озере Михайловское в Славянске 28-летний местный житель нашел самодельное взрывное устройство. Подозрительный предмет - металлическая трубка, от которой отходили провода к охотничьему патрону – лежал в зарослях.

Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, парень подумал, что это безопасное устройство, и самостоятельно отнес его в ближайший пункт правоохранительных органов. Уже там вызвали взрывотехников.