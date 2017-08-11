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На Донетчине местный житель нашел у озера самодельное взрывное устройство

11.08 в 13:58

На озере Михайловское в Славянске 28-летний местный житель нашел самодельное взрывное устройство. Подозрительный предмет - металлическая трубка, от которой отходили провода к охотничьему патрону – лежал в зарослях.

Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, парень подумал, что это безопасное устройство, и самостоятельно отнес его в ближайший пункт правоохранительных органов. Уже там вызвали взрывотехников.

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2017-08-11 13:58:00
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