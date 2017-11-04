Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

На Донетчине молодая девушка совершила самоубийством

4.11 в 20:01

В Дружковке около реки в Молодом парке было найдено тело 20-летней девушки, сообщает пресс-служба полиции.

Дежурный местного отдела получил сообщение об инциденте около 16:00. На место выехала следственно-оперативная группа и эксперты. Установлено, что погибшая родом из Торецка, а в Дружковке училась два года.. По предварительным данным девушка свела счеты с жизнью из-за неразделенной любви.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту самоубийства проводится проверка. Данный факт внесен в ЕРДР.

/uploads/news/964x620/6ewRq2Kn.jpg
/uploads/news/964x620/8Xa0RUHZ.jpg
/uploads/news/964x620/KGORxLV3.jpg
2017-11-04 20:01:00
Важные новости
В Мариуполе «Зеленый центр Метинвест» отметил свою годовщину
4.11 в 19:44
В Мариуполе столкнулись автомобили, пострадал один человек
4.11 в 18:58
Лента новостей
На Донетчине молодая девушка совершила самоубийством
4.11 в 20:01
В Мариуполе «Зеленый центр Метинвест» отметил свою годовщину
4.11 в 19:44
В Мариуполе столкнулись автомобили, пострадал один человек
4.11 в 18:58
В Мариуполе строится современный Центр безопасности граждан
4.11 в 17:57
С зеленой зоны в Мариуполе «умыкнули по-тихому» саженцы можжевельника
4.11 в 17:08
За информацию об убийстве депутата на Луганщине назначили вознаграждение 100 тысяч гривен - полиция
4.11 в 16:45
На Донбассе поймали разыскиваемого дезертира с оружием, – штаб АТО
4.11 в 16:11
«План Маршалла для Украины» представят 6 ноября в сейме Литвы
4.11 в 15:59