На Донетчине молодая девушка совершила самоубийством
4.11 в 20:01
В Дружковке около реки в Молодом парке было найдено тело 20-летней девушки, сообщает пресс-служба полиции.
Дежурный местного отдела получил сообщение об инциденте около 16:00. На место выехала следственно-оперативная группа и эксперты. Установлено, что погибшая родом из Торецка, а в Дружковке училась два года.. По предварительным данным девушка свела счеты с жизнью из-за неразделенной любви.
Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту самоубийства проводится проверка. Данный факт внесен в ЕРДР.
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2017-11-04 20:01:00
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