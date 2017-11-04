На Донетчине молодая девушка совершила самоубийством

В Дружковке около реки в Молодом парке было найдено тело 20-летней девушки, сообщает пресс-служба полиции.

Дежурный местного отдела получил сообщение об инциденте около 16:00. На место выехала следственно-оперативная группа и эксперты. Установлено, что погибшая родом из Торецка, а в Дружковке училась два года.. По предварительным данным девушка свела счеты с жизнью из-за неразделенной любви.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту самоубийства проводится проверка. Данный факт внесен в ЕРДР.