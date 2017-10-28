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На Донетчине мужчина подорвал гранату возле кафе, есть раненые

28.10 в 10:58

ЧП случилось в Константиновке. Ночью около одного из кафе прогремел взрыв.

По информации пресс-службы областной полиции, между посетителями произошел конфликт, во время которого один из них достал гранату и швырнул ее в сторону своих оппонентов. Вследствие взрыва два человека получили осколочные ранения.

Пострадавшими оказались двое мужчин 1986 и 1987 годов рождения. Им оказана медицинская помощь.

33-летний подозреваемый был задержан. У него изъяли 2 предмета цилиндрической формы, похожие на подрывники кустарного изготовления, и фрагмент запала от гранаты РГД-5.

Данный инцидент квалифицирован, как "хулиганство" (ч.4 ст.296 УК Украины). Уголовное производство открыто, следствие продолжается.

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2017-10-28 10:58:00
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