На Донетчине мужчина подорвал гранату возле кафе, есть раненые
28.10 в 10:58
ЧП случилось в Константиновке. Ночью около одного из кафе прогремел взрыв.
По информации пресс-службы областной полиции, между посетителями произошел конфликт, во время которого один из них достал гранату и швырнул ее в сторону своих оппонентов. Вследствие взрыва два человека получили осколочные ранения.
Пострадавшими оказались двое мужчин 1986 и 1987 годов рождения. Им оказана медицинская помощь.
33-летний подозреваемый был задержан. У него изъяли 2 предмета цилиндрической формы, похожие на подрывники кустарного изготовления, и фрагмент запала от гранаты РГД-5.
Данный инцидент квалифицирован, как "хулиганство" (ч.4 ст.296 УК Украины). Уголовное производство открыто, следствие продолжается.
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2017-10-28 10:58:00
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