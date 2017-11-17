На Донетчине «обезвредили» разъезжающий по улицам автомобиль с врывчаткой и гранатами

В Донецкой области на нейтрализацию взрывоопасных предметов и оружия ориентированы все пешие и автонаряды, экипажи патрульных и сотрудников групп реагирования патрульной полиции.

Так, в Бахмуте для проверки был остановлен автомобиль под управлением водителя 1971 года рождения. При осмотре под сидением выявили сумку, где находились более 400 патронов калибром 7,62 мм, тротиловая шашка весом 200 граммов, 5 гранат Ф-1 и РГД-5.

"Тщательно спрятанные боеприпасы, гранаты и тротил мужчина перевозил по улицам города. В любой момент машина могла взлететь в воздух и задеть других участников дорожного движения", - отметили в полиции.

Куда направлялось авто и конечное назначение этого груза, установит следствие. Открыто уголовное производство. Спецмероприятия продолжаются.



