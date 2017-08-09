На Донетчине обстреляли беспилотник ОБСЕ

В районе насосной станции у Васильевки Донецкой области обстреляли беспилотник ОБСЕ, который проводил мониторинг ситуации в зоне конфликта.

В пресс-службе ОБСЕ сообщают: «При мониторинге с испытанием БПЛА на насосной станции в Васильевке СММ ОБСЕ слышала 2 очереди и 3 выстрела из стрелкового оружия в радиусе 500м».

«Необходимо устойчивое прекращение огня вокруг объектов жизнеобеспечения», - отметил заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг.