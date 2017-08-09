На Донетчине обстреляли беспилотник ОБСЕ
9.08 в 14:01
В районе насосной станции у Васильевки Донецкой области обстреляли беспилотник ОБСЕ, который проводил мониторинг ситуации в зоне конфликта.
В пресс-службе ОБСЕ сообщают: «При мониторинге с испытанием БПЛА на насосной станции в Васильевке СММ ОБСЕ слышала 2 очереди и 3 выстрела из стрелкового оружия в радиусе 500м».
«Необходимо устойчивое прекращение огня вокруг объектов жизнеобеспечения», - отметил заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг.
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2017-08-09 14:01:00
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