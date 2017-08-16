Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

На Донетчине парень нашел в огороде своего дома тайник с оружием

16.08 в 08:28

В селе Удачное Покровского района 26-летний местный житель нашел тайник с оружием. Он решил построить во дворе своего дома подвал, начал копать в огороде яму и через время выкопал мешок с боеприпасами.

Всего в мешке было 55 патронов к автомату, 14 – к пистолету, 2 гранаты с запалами, автомат Калашникова и пистолет Макарова, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Как выяснилось, парень живет в этом доме с декабря 2014 года. Кто владелец схрона – выясняют правоохранители.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.

/uploads/news/964x620/izJNKi5J.JPG
/uploads/news/964x620/oBDvsiLL.JPG
/uploads/news/964x620/y66fRCRU.JPG
/uploads/news/964x620/Gdjbequ9.JPG
/uploads/news/964x620/ybo6NaYA.JPG
/uploads/news/964x620/hlPrZod2.JPG
/uploads/news/964x620/agcDQgIA.JPG
2017-08-16 08:28:00
Важные новости
В зоне АТО украинский военный подорвался на мине
16.08 в 09:01
Штаб АТО: на Мариупольском направлении ударили из «Градов»
16.08 в 08:41
Лента новостей
В зоне АТО украинский военный подорвался на мине
16.08 в 09:01
Штаб АТО: на Мариупольском направлении ударили из «Градов»
16.08 в 08:41
На Донетчине парень нашел в огороде своего дома тайник с оружием
16.08 в 08:28
ОБСЕ: вооруженные члены ДНР заняли жилой район под Докучаевском
16.08 в 08:16
В Верхнеторецком в результате обстрела сгорело 10 жилых домов
16.08 в 08:00
В Мариуполе на улицах по ночам не горят фонари
15.08 в 20:56
В Мариуполе парень погиб, сорвавшись с 6 этажа
15.08 в 20:36
Не успели: опорную школу в Мариуполе откроют к декабрю, выделено еще 8 миллионов гривен
15.08 в 19:44