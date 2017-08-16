На Донетчине парень нашел в огороде своего дома тайник с оружием

В селе Удачное Покровского района 26-летний местный житель нашел тайник с оружием. Он решил построить во дворе своего дома подвал, начал копать в огороде яму и через время выкопал мешок с боеприпасами.

Всего в мешке было 55 патронов к автомату, 14 – к пистолету, 2 гранаты с запалами, автомат Калашникова и пистолет Макарова, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Как выяснилось, парень живет в этом доме с декабря 2014 года. Кто владелец схрона – выясняют правоохранители.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.