На Донетчине парень нашел в огороде своего дома тайник с оружием
16.08 в 08:28
В селе Удачное Покровского района 26-летний местный житель нашел тайник с оружием. Он решил построить во дворе своего дома подвал, начал копать в огороде яму и через время выкопал мешок с боеприпасами.
Всего в мешке было 55 патронов к автомату, 14 – к пистолету, 2 гранаты с запалами, автомат Калашникова и пистолет Макарова, сообщает пресс-служба областного главка полиции.
Как выяснилось, парень живет в этом доме с декабря 2014 года. Кто владелец схрона – выясняют правоохранители.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.
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2017-08-16 08:28:00
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16.08 в 09:01