На Донетчине поймали экс-сотрудника военкомата, который помогал «откосить» от армии
17.11 в 17:06
В зоне АТО полиция разоблачила бывшего сотрудника одного из районных военкоматов и местного жителя, которые помогали уклоняться от службы в армии. Их поймали во время получения взятки. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.
Правоохранители задокументировали преступную схему вымогательства. Установлено, что за решение данного вопроса указанные лица требовали 700 долларов США.
Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В настоящее время правоохранители устанавливают круг лиц, которые также могут быть причастны к данному преступлению.
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2017-11-17 17:06:00