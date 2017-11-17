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На Донетчине поймали экс-сотрудника военкомата, который помогал «откосить» от армии

17.11 в 17:06

В зоне АТО полиция разоблачила бывшего сотрудника одного из районных военкоматов и местного жителя, которые помогали уклоняться от службы в армии. Их поймали во время получения взятки. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

Правоохранители задокументировали преступную схему вымогательства. Установлено, что за решение данного вопроса указанные лица требовали 700 долларов США.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители устанавливают круг лиц, которые также могут быть причастны к данному преступлению.

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2017-11-17 17:06:00
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