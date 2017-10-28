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На Донетчине поймали группировку, переправлявшую нелегалов через границу

28.10 в 17:59

На Донетчине в рамках отработки «Мигрант» полиция выявила преступную деятельность группы лиц с международными связями, которые на протяжении длительного времени переправляли граждан через государственную границу.

Как сообщили в полиции, в состав группы входили жители Донецкой области. Они на собственных автомобилях перевозили людей из Украины в РФ через оккупированную территорию и обратно.

По факту открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

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2017-10-28 17:59:00
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