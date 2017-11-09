На Донетчине появится аллея спортивной славы. Мариупольцы могут поучаствовать в создании дизайна
В Донецкой области намерены открыть «Аллею спортивной славы». Она появится в краматорском городском парке «Сад Бернацкого».
Областное отделение Национального олимпийского комитета Украины объявило о начале конкурса на лучший дизайнерский эскиз «Аллеи спортивной славы Донецкой области».
От кандидатов ожидают разработку дизайна аллеи, которая будет включать фотографии и информацию о достижениях спортсменов области по трем категориям:
- участники Олимпийских игр;
- участники Паралимпийских игр, Дефлимпийских игр;
- участники Всемирных игр.
Лучшие работы определит комиссия. Призовой фонд конкурса составляет 3 тысячи гривен.
Эскизы принимаются до 27 ноября 2017 включительно на электронный адрес: konkurs.nocdnua@gmail.com. Дополнительную информацию можно получить у координатора конкурса: Носаченко Игорь Иванович, тел.0956925554.