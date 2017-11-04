На Донетчине появится «черный список» недобросовестных застройщиков

В Донецкой области создадут «черный список» недобросовестных застройщиков. Такое предложение высказал глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский, передает АКМЦ.

Он отметил, что для Донецкой области такие шаги крайне важны. «Есть колоссальная проблема безответственности подрядчиков, и вопиющие случаи, когда мы не можем не только повлиять на них, но и сдвинуть заведенную ими в тупик ситуацию», - констатировал Жебривский.

Например, недавно стало известно, что подрядчик по ремонту опорной школы в поселке Никольское исчез после того, как получил 1 миллион гривен предоплаты. Перед тем он выиграл тендер на ProZorro, предложив самую низкую цену.

Кроме того, победителями в тендерах ДонОВГА нередко становятся компании, которые фигурируют в уголовных делах. В частности, как сообщало издание "Наші гроші". Такая компания получила тендер на 22 миллиона для ремонта водовода в Бахмуте.

В то же время строительные компании с хорошей репутацией неохотно отзываются на тендерные объявления, которые поступают из зоны АТО, из соображений безопасности своих работников. И это также является проблемой для Донетчины.

Предложение о создании «черного списка» поддержал вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.