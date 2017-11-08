На Донетчине произошел обвал земли, образовав 15-метровую яму

Масштабный обвал земли произошел вчера в Бахмутском районе. Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, на открытой территории в поселке Стряповка образовалась яма диаметром 3 м и глубиной 15 м.

Спасатели оградили участок обвала на площади 64 кв.м, чтобы обеспечить безопасность местного населения.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. На 9 ноября запланировано заседание комиссии для решения вопросов по данному событию.