На Донетчине произошел обвал земли, образовав 15-метровую яму
8.11 в 14:59
Масштабный обвал земли произошел вчера в Бахмутском районе. Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, на открытой территории в поселке Стряповка образовалась яма диаметром 3 м и глубиной 15 м.
Спасатели оградили участок обвала на площади 64 кв.м, чтобы обеспечить безопасность местного населения.
Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. На 9 ноября запланировано заседание комиссии для решения вопросов по данному событию.
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2017-11-08 14:59:00
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