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На Донетчине пропала девушка-подросток. Полиция ведет розыск

1.11 в 14:08

Добропольским отделением полиции разыскивается Шмургун Анастасия Николаевна 11.08.2000 года рождения, проживающая в с.Красноподолье, ул. Мира, д. 56.

По данным правоохранителей, в ночь с 8 на 9 октября девушка ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась, на связь не выходит.


Приметы: на вид 16-17 лет, рост 165-168 см, среднего телосложения, глаза карие, лицо круглое, нос небольшой, волосы темно-русые, длиной чуть ниже плеч.

Особые приметы: на левой стороне лица у носа находится родинка светлого цвета, на туловище девушки с правой стороны есть родимое пятно в виде кленового листа, размером примерно 3 сантиметра.

Была одета: кофта коричневого цвета с вырезом на груди, голубые джинсы, бело-голубые кеды.

Правоохранители опрашивают местных жителей, устанавливают свидетелей, прочесывают улицы и лесопосадки, ориентировки с приметами пропавшей несовершеннолетней распространены на блокпостах, авто и железнодорожных вокзалах, в местах массового скопления людей.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой девушки, просят обращаться на линию «102» или по телефонам: (06277) 28676, 0500170862.

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2017-11-01 14:08:00
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