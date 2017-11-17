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На Донетчине простились с майором полиции, который погиб от подрыва на мине под Мариуполем

17.11 в 18:21

В Донецкой области провели в последний путь 35-летнего майора полиции Владислава Макаревича. Его похоронили сегодня, 17 ноября, в родном поселке Желанное Ясиноватского района, сообщили в пресс-службе областного главка.

Проститься с офицером пришли начальник полиции Донетчины Николай Семенишин, руководители территориальных подразделений, родные, коллеги и друзья. Присутствующие почтили память сотрудника полиции минутой молчания и почетным салютом, а также возложили цветы на могилу.

У него остались пожилые родители, жена и двое маленьких детей. Полиция Донетчины пообещала поддерживать семью погибшего.

Временно исполняющий обязанности начальника сектора групп реагирования патрульной полиции Центрального отдела полиции Мариуполя Владислав Макаревич погиб 15 ноября на линии разграничения у поселка Талаковка. По дороге на вызов служебный автомобиль, в котором находился полицейский, наехал на мину. До последнего вздоха он служил и защищал граждан.


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2017-11-17 18:21:00
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