На Донетчине простились с майором полиции, который погиб от подрыва на мине под Мариуполем

В Донецкой области провели в последний путь 35-летнего майора полиции Владислава Макаревича. Его похоронили сегодня, 17 ноября, в родном поселке Желанное Ясиноватского района, сообщили в пресс-службе областного главка.

Проститься с офицером пришли начальник полиции Донетчины Николай Семенишин, руководители территориальных подразделений, родные, коллеги и друзья. Присутствующие почтили память сотрудника полиции минутой молчания и почетным салютом, а также возложили цветы на могилу.

У него остались пожилые родители, жена и двое маленьких детей. Полиция Донетчины пообещала поддерживать семью погибшего.

Временно исполняющий обязанности начальника сектора групп реагирования патрульной полиции Центрального отдела полиции Мариуполя Владислав Макаревич погиб 15 ноября на линии разграничения у поселка Талаковка. По дороге на вызов служебный автомобиль, в котором находился полицейский, наехал на мину. До последнего вздоха он служил и защищал граждан.



