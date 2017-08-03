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На Донетчине сократили весь состав подразделения безопасности дорожного движения – более 330 человек

3.08 в 20:57

В Донецкой области в рамках реформирования создаются 49 секторов реагирования патрульной полиции, которые призваны заменить отдел по обеспечению безопасности дорожного движения. Всех сотрудников подразделения – а это 333 человека – сократили.

Отныне патрульная полиция будет выполнять функции безопасности дорожного движения на трассах национального значения, автотехнической инспекции, розыска транспорта. Сотрудники будут патрулировать территорию в установленных квадратах, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

«Работники имеют право составлять протоколы как на граждан, нарушающих общественный порядок, так и на нарушителей правил дорожного движения, а также смогут мгновенно реагировать на вызовы граждан, которые поступают из колл-центра 102. Это позволит сократить время прибытия на место происшествия в считанные минуты, своевременно оказывать помощь людям и предупреждать преступления», - отметил начальник управления кадрового обеспечения ГУНП в Донецкой области Алексей Шевченко.

Сейчас патрульная полиция уже организовывает безопасность дорожного движения в Мариуполе, Краматорске и Славянске, остальные территории будут закреплены за территориальными органами. В Мариуполе дополнительно сформируют секторы безопасности - для обслуживания прифронтовых поселков Сартана, Гнутово и Талаковка, Мангушского района, а также в Славянском районе, где населенные пункты расположены на значительном расстоянии друг от друга.

По предварительным расчетам, штат нового подразделения будет насчитывать 622 работника.

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2017-08-03 20:57:00
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