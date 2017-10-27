На Донетчине состоялся Всеукраинский конкурс красоты для девушек на инвалидных колясках

26 октября во Краматорске прошел VII Всеукраинской конкурс красоты девушек на инвалидных колясках "Красота без ограничений - 2017". В нем приняли участие претендентки из разных регионов Украины: Донецкой, Закарпатской, Житомирской, Ивано-Франковской, Луганской, Киевской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Участницы представили 2 танцевальных номера. Пока девушки готовились, гостей развлекали артисты, в том числе чемпионы по бальным танцам на колясках. Во время финального выхода в вечерних платьях жюри объявили победительниц.

Корону из рук прошлогодней красавицы получила самая юная участница, 18-летняя Елена Мороз из Луганской области. Победительница конкурса, Первая и Вторая вице-мисс получили путевки на реабилитацию в Славянский курорт. Все участницы «Красоты без ограничений-2017» получили специальные титулы и многочисленные подарки от спонсоров и организаторов.

Зам.председателя облгосадминистрации Игорь Стокоз передал приветствие от главы Донецкой ОГА Павла Жебривского и вручил всем девушкам цветы.«Для каждого из нас - это давно уже не просто конкурс. Это настоящий праздник красоты, смелости, силы мысли и мужества духа. Каждый год вы снова и снова своим примером даете возможность людям, оказавшимся в сложных жизненных условиях, поверить в себя, даете им возможность наполнить жизнь новым смыслом, вдохновляете их. Вы - настоящий пример для каждого из нас», - отметил он.

Данный конкурс в Донецкой области проводится уже седьмой год подряд, и за это время он приобрел популярность не только в Донбассе и Украине, но и за пределами нашего государства.