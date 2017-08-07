На Донетчине стартовал месячник добровольной сдачи оружия

Сегодня, 7 августа, в Донецкой области стартовал месячник добровольной сдачи оружия, который продлится до 31 августа. Это внеочередные мероприятия, цель которых – предотвратить трагедии в результате неосторожного обращения со взрывчаткой.

В это время в правоохранительные органы можно принести незаконные оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества и тем самым освободить себя от уголовной ответственности.

Полицейские усиливают на территории Донетчины мероприятия по выявлению нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатки, за незаконное хранение которых ст. 263 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.



