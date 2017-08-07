На Донетчине стартовал месячник добровольной сдачи оружия
7.08 в 15:05
Сегодня, 7 августа, в Донецкой области стартовал месячник добровольной сдачи оружия, который продлится до 31 августа. Это внеочередные мероприятия, цель которых – предотвратить трагедии в результате неосторожного обращения со взрывчаткой.
В это время в правоохранительные органы можно принести незаконные оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества и тем самым освободить себя от уголовной ответственности.
Полицейские усиливают на территории Донетчины мероприятия по выявлению нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатки, за незаконное хранение которых ст. 263 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.
/uploads/news/964x620/mEPTOmfs.jpg
2017-08-07 15:05:00
Важные новости
7.08 в 16:00
7.08 в 15:30