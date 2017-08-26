На Донетчине трое праздничных суток прошли в безопасности

По информации ГУНП в Донецкой области, с 23 по 25 августа в области прошло 124 массовых мероприятия, которые проходили под охраной полиции. Для обеспечения общественной безопасности ежедневно было задействовано до 2 тысяч полицейских. Дестабилизации ситуации и нарушений общественного порядка не допущено. Оперативная обстановка остается спокойной и контролируемой.

Мероприятия, посвященные Дню государственного флага, Дню независимости Украины, Дню шахтера, а также религиозным праздникам, посетили более 40 000 человек. Многочисленные мероприятия прошли в Мариуполе, Краматорске, Покровске и Святогорске.

Праздники массово отметили в более чем 50 населенных пунктах, в том числе на линии разграничения - в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке, Очеретино, Торецком.

Чтобы жители могли отдыхать спокойно, полиция Донетчины была переведена на усиленный режим несения службы еще с 18 августа. На улицы вышли максимальные силы полиции совместно с Нацгвардией.

Для безопасности граждан был принят комплекс превентивных мер: увеличено количество пеших и мобильных нарядов, усилен контроль на блокпостах и автодорогах региона, задействованы специалисты-взрывотехники и кинологи. Места проведения массовых мероприятий были тщательно обследованы на предмет отсутствия взрывоопасных предметов.

В Мариуполе в ночное время правопорядок охраняли бронепатрули в составе бойцов спецподразделения «КОРД» и работников оперативного блока.

Никаких грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано. В результате принятых мер полицейские предупредили опасность для жителей.

Только за трое суток на блокпостах региона и патрульными нарядами были задержаны 14 участников незаконных вооруженных формирований, 2 разыскиваемых преступников, изъято боеприпасы (граната РГД-5) и наркотики, выявлено 2 нелегальных мигрантов.

Кроме того, сработала система интеллектуального наблюдения - камеры зафиксировали автомобиль, госномер которого находился в розыске, и выдали сигнал тревоги. Авто было мгновенно остановлено для проверки.

Полиция Донетчины продолжает нести службу в усиленном режиме, который, согласно приказу председателя Нацполиции Сергея Князева, продлится по 28 августа включительно.

Просим с пониманием отнестись к необходимым мерам безопасности, которые направлены на сохранение жизни и здоровья людей.