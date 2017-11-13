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На Донетчине в пожаре из-за попадания снаряда сгорело строение с тоннами угля, дров и топливных брикетов

13.11 в 08:59

Информация о пожаре в поселке Зайцево поступило на телефон Службы спасения «101» в воскресенье, 12 ноября, передает пресс-служба ГСЧС.

Немедленно на место вызова прибыло дежурное отделение спасателей. Они установили, что в результате попадания снаряда загорелся сарай с углем на территории частного двора.

Огонь удалось локализовать и ликвидировать, но он успел полностью уничтожить строение, а также 2 тонны угля, 2 куб.м. дров и 2 тонны топливных брикетов.

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2017-11-13 08:59:00
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