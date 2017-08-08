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На Донетчине в ставке утонул 4-летний мальчик

8.08 в 09:17

Вчера вечером в ставке Новогродовки нашли тело утонувшего 4-летнего мальчика.

По информации пресс-службы областного главка полиции, родители ребенка вместе с годовалой дочерью и знакомыми отдыхали в тот день на ставке. Дети играли, пока взрослые распивали спиртное. Все это время мальчик был в поле зрения матери, однако в какой-то момент взрослые отвлеклись и потеряли ребенка.

Сначала родители самостоятельно искали сына, потом обратились в правоохранительные органы. Вечером в воде нашли тело малыша.

К слову, берег водоема скользкий и крутой, поэтому, скорее всего, мальчик упал в воду и не смог выбраться.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 с пометкой «несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.

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2017-08-08 09:17:00
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