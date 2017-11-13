На Донетчине внезапно умер один из новорожденных близнецов
13.11 в 11:53
В Покровском районе внезапно умер одномесячный младенец. Информация о трагедия поступила правоохранителям от врачей "скорой помощи", сообщили в полиции.
Установлено, что 26-летняя женщина, которая месяц назад родила близнецов, ночью как всегда покормила мальчиков и уложила спать. "Через некоторое время мать проснулась, подошла к детской кровати и заметила, что один из детей не дышит. Напуганная женщина позвала на помощь своих родителей. Именно они и вызвали скорую помощь, медики которой констатировали смерть ребенка", – пояснили в полиции.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" (естественная смерть) УК Украины.
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2017-11-13 11:53:00