На Донетчине военные открыли огонь по 64-летней пенсионерке

В селе Попасная Донецкой области вооруженные люди в камуфляже открыли огонь из автомата по 64-летней женщине. Произошло это 13 ноября ранним утром, и теперь пенсионерку спасают в больнице Днепра.

«Стук в дверь, и без предупреждения автоматная очередь в пенсионерку. Огнестрельное пулевое ранение нижней части живота с переломом лонной и седалищной кости, вертлужной впадины, головки бедренной кости, органов малого таза. Состояние тяжелое. Пришла в сознание», - рассказал главврач Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

«Любовь Ивановна - беженка из Луганска, настроена вполне проукраински. Говорит, какие-то люди в форме и балаклавах... Разговаривали на русском. Сказали, что пришли «с целью проверки документов» и сразу же открыли огонь, не дожидаясь ответа. Какая мерзость. Здесь неважно, с которой они стороны. Отбросы - они из никакой стороны, их везде полно. К сожалению», - добавил заместитель главного врача по хирургической помощи, нейрохирург Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова Юрий Сребец.

Женщине предстоит еще несколько операций.